Миколенко будет втрое больше за Зинченко и Малиновского

Миколенко будет зарабатывать невеоятные деньги. Фото: "Эвертон"

Стала известна зарплата новичка "Эвертона" Виталия Миколенко. Он сразу станет вторым высокооплачиваемым украинцем.

Английский журналист Майк Парри сообщил, что украинский защитник будет зарабатывать 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю (€ 69097 евро).

За год он будет иметь больше € 3,5 млн. (почти 112 миллионов гривен). Это больше чем у Александра Зинченко и Руслана Малиновского - €1 млн, но меньше чем у Андрея Ярмоленко - €7 млн.

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Миколенко подписал договор до конца июня 2026 года. Сегодня игрока представят на домашней арене "Эвертона".