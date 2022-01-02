Миколенко будет втрое больше за Зинченко и Малиновского

Стала известна зарплата новичка "Эвертона" Виталия Миколенко. Он сразу станет вторым высокооплачиваемым украинцем.
Английский журналист Майк Парри сообщил, что украинский защитник будет зарабатывать 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю (€ 69097 евро).
За год он будет иметь больше € 3,5 млн. (почти 112 миллионов гривен). Это больше чем у Александра Зинченко и Руслана Малиновского - €1 млн, но меньше чем у Андрея Ярмоленко - €7 млн.
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Миколенко подписал договор до конца июня 2026 года. Сегодня игрока представят на домашней арене "Эвертона".
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