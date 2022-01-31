Миколенко будет тренировать легенда "Челси" - официально

"Эвертон" подтвердил назначение Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером команды.
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба, за который выступает украинец Виталий Миколенко.
Бывший полузащитник сборной Англии и "Челси" заключил контракт до июня 2024 года.
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Лэмпард будет руководить командой уже в матче четвертого раунда Кубка Англии против "Брентфорда" в субботу, 5 февраля.
В тренерский штаб также войдут помощник Фрэнка Джо Эдвардс и тренеры Пол Клемент и Крис Джонс.
Отмечается, что "Эвертон" тщательно выбирал нового наставника, собеседования прошли несколько специалистов.
Миколенко перешел в "Эвертон" за €23 млн. В составе "ирисок" украинский защитник провел два матча, результативными действиями не отличился.
Лэмпард является легендой лондонского "Челси", за который играл в 2001-2014 гг. Как тренер работал в "Дерби Каунти" и "Челси".
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