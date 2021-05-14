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пятница, 14 мая 2021 17:23

Михайличенко окончательно покидает "Динамо"

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Михайличенко окончательно покидает &quot;Динамо&quot;
Алексей Михайличенко был отправлен в отставку по завершении прошлого сезона. Фото: ФК "Динамо" Киев

Спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко вскоре покинет свой пост.

Функционер дальше будет работать в Украинский ассоциации футбола (УАФ), сообщает Meta-ratings.com.ua.

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В УАФ Михайличенко присоединится к другим бывшим легендарным футболистам - Олега Протасова, Олега Блохина, Игоря Беланова и Анатолия Демьяненко.

В сезоне 2019/20 функционер был тренером "Динамо", но был отправлен в отставку после завершения сезона. Команда под его руководством выиграла Кубок Украины и заняла второе место в чемпионате.

Алексей Михайличенко работал в должности спортивного директора "Динамо" с октября 2010 года, дважды за это время перебираясь в тренерский штаб команды. В сезоне 2012/13 специалист был помощником Олега Блохина, в сезоне 2019/20 сменил Александра Хацкевича на посту главного тренера. Впервые возглавил столичный клуб еще в 2002 году после смерти Валерия Лобановского.

В текущем сезоне новый наставник команды Мирча Луческу выиграл все внутренние трофеи с командой.

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Дата
14
мая

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