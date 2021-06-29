Месси забил элегантный гол на Кубке Америки

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

В матче четвертого тура Кубка Америки сборная Аргентины победила Боливию -4:1.

Героем матча стал капитан "Барселоны" Лионель Месси.

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Аргентинский нападающий записал на свой счет дубль. Сначала с близкого расстояния переиграл вратаря соперника. А потом в одно касание элегантно переправил мяч в ворота боливийцев.

После четырех турнир Аргентина имеет в своем актив три победы и одну ничью. Боливия очков не набирал.

Лионель Месси всю свою карьеру проводит в "Барселоне". В прошлом сезоне он выиграл только Кубок Испании с каталонцами. Действующим победителем Копа Америка является сборная Чили.