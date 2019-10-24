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четверг, 24 октября 2019 01:33

Месси установил рекорд Лиги чемпионов

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Месси установил рекорд Лиги чемпионов
Очередной рекорд от Лео Месси. Фото: Спортобоз

Нападающему "Барселоны" Лионелю Месси покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов.

Аргентинец забил гол в ворота пражской "Славии" в матче 3-го тура группового турнира. Этот мяч позволил Лео установить рекорд - Месси забивает уже в 15 сезонах Лиги чемпионов подряд, сообщает ТСН.

Более результативных сезонов в Лиге чемпионов было только у легенды "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза (16), но не подряд. Форвард "Реала" Рауль, как и Месси, забивал в 15 сезонах Лиги чемпионов, но также не подряд.

Кроме того, Месси догнал лидеров по количеству голов в Лиге чемпионов разным командам. Аргентинец, так же как Рауль и Криштиану Роналду, забивал в ворота 33 различных соперников.

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Напомним, на прошлой неделе Лео наградили шестой Золотой бутсой в карьере - это также мировой рекорд.

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