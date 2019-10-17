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четверг, 17 октября 2019 13:59

Месси получил "Золотую бутсу"

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Месси получил &quot;Золотую бутсу&quot;
Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси имеет в своей коллекции уже 6 "Золотых бутс". Фото: ФК "Барселона".

Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси получил награду "Золотая бутса" лучшему голеадора чемпионатов Европы.

Об этом сообщает "24 канал".

В прошлом сезоне Месси забил 36 голов, что стало лучшим показателем среди всех европейских чемпионатов.

"Без моих партнеров по команде я бы не забил ни одного гола. Эта награда для всех, это признание для всей команды", - прокомментировал Месси награду.

Для Месси это уже шестая награда лучшего бомбардира, при этом третья - подряд. Он ее выигрывал в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018. Ближайший преследователь Криштиану Роналду только четыре "Золотых бутсы".

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В текущем сезоне Лионель Месси сыграл за "Барселону" только в 3 матчах чемпионата Испании и забил один мяч.

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