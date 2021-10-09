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суббота, 09 октября 2021 14:24

Месси рассказал, как переезжал в Париж

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Месси рассказал, как переезжал в Париж
Месси не говорит по-французски. Фото: Reuters

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о решении перейти из "Барселоны" в парижский клуб.

"Барселона" выступила с заявлением о том, что я не останусь в клубе, поэтому я начал думать о том, что делать дальше. Я должен был найти новый клуб для продолжения карьеры. Мне посчастливилось получить предложения от нескольких больших клубов, среди которых был и "ПСЖ". Я благодарен, потому что с самого начала ко мне очень хорошо отнеслись.

В "ПСЖ" показали, что действительно заинтересованы во мне, проявили заботу. Я благодарен за это, потому что сейчас я счастлив. Были и другие предложения, но мы довольно быстро пришли к соглашению с "ПСЖ". Очевидно, меня привлёк проект, игроки, уровень команды. Все эти составляющие упростили процесс переговоров.

Я сказал себе, что мне будет проще адаптироваться, так как в раздевалке будут мои друзья. И я не ошибся, потому что адаптироваться было очень легко, особенно потому, что многие игроки говорят здесь по-испански, как и я", — цитирует Месси FranceFootball.

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Месси прехал в Париж в августе этого года. Ранее он всю жизнь играл за "Барселону"

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Дата
09
октября

Сборная Украины упустила победу над Финляндией

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