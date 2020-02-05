Месси публично поссорился со спортивным директором " Барселоны"

Месси и Абидаль несколько лет вместе выходили на поле

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль и главная звезда клуба Лионель Месси публично поссорились. Первым начал Абидаль. Его главная претензия – качество игры.

"Мы смотрели на тактику, на игру футболистов, на работу тех, кто играет не так много. Я фокусировался на подобном. И многие игроки не были довольны предыдущим тренером Эрнесто Вальверде или работали не так усердно. Была проблема и с коммуникацией в коллективе", – цитирует Абидаля "Трибуна".

Сетьен – идеальный кандидат. "У Кике наша ДНК, он любит работать и помогает игрокам, которые мало играют, чувствовать себя частью команды. Должна быть коммуникация, это делает команду лучше и добавляет конкуренции".

Встреча с Хави была, но до конкретики не дошло.

"Не было никакого предложения. Если Хави говорит, что оно было, то пусть покажет. Мы провели 2 встречи: на первой мы рассказывали ему о нашем видении клуба, на второй он объяснял свой план. Вся информация в медиа – больше политика, чем футбол. Я таким не занимаюсь, а говорю только о футболе".

Фраза про недовольство игроков взбесила Лионеля Месси

Лео опубликовал в сторис скрин из статьи Diario Sport и обвел красным тизер: "Спортивный руководитель клуба объясняет, что "многие игроки не были довольны или работали не так много".

"Мне не нравится комментировать работу спортдира в инстаграме, но я думаю, что люди должны нести ответственность за свою работу и самостоятельно принимать решения.

Игроки (несут ответственность) за то, что происходит на поле, и мы первыми признаем это, когда у нас не получилось. Руководители спортивных отделов тоже должны брать на себя ответственность – прежде всего, за решения, которые они принимают.

И последнее. Я считаю, что когда речь заходит об игроках, вы должны называть конкретные имена. Иначе вы поливаете грязью всех и раздуваете то, что говорится, но не соответствует действительности".

"Месси устал, что на него взваливают ответственность за любые события в "Барсе". Когда в интервью всплывают слова "игроки", "раздевалка", "лидеры команды", все сразу думают о Лео. По мнению Месси, в высказываниях Абидаль поступил так же: снял ответственность за увольнение с себя и переложил на аргентинца", – заявил Хуанма Кастаньо, ведущий вечерней программы El Partidazo.

Месси не хотел отставки Вальверде. Он и Суарес до конца верили в тренера, как и большая часть команды. По версии Marca, только трое игроков в составе были рады уходу Вальверде: Ракитич, Бускетс и Видаль.

Еще одна претензия Лео – покупка Гризманна. Летом аргентинцу пообещали, что не будут брать француза, а вернут Неймара. Хотя с Гризманном договорились еще в марте.

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Marca пишет, что конфликт в клубе только разгорается. Президент клуба Бартомеу тоже недоволен работой Абидаля: спортивный директор не смог договориться с Хави и не купил форварда на замену Суаресу.