Месси провёл переговоры с американским клубом

"Лос-Анджелес Гэлэкси" проявляет интерес к аргентинскому форварду "Барселоны" Лионелю Месси. По данным Radio Continental, представители американского клуба уже провели предварительные переговоры с отцом футболиста.
"Лос-Анджелес Гэлэкси" намерен подписать звездного игрока, который заменил бы шведского нападающего Златана Ибрагимовича, перешедшего в "Милан". Ранее сообщалось, что Месси может покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба. Форвард поссорился со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем. Сообщает footboom.com
Также появилась информация, что клуб оплачивал услуги компании, которая критиковала и троллила аргентинца в социальных сетях.
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В нынешнем чемпионате Испании Месси сыграл 19 матчей, в которых забил 14 мячей.
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