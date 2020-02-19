Месси провёл переговоры с американским клубом

Месси всю жизнь играет за "Барселону"

"Лос-Анджелес Гэлэкси" проявляет интерес к аргентинскому форварду "Барселоны" Лионелю Месси. По данным Radio Continental, представители американского клуба уже провели предварительные переговоры с отцом футболиста.

"Лос-Анджелес Гэлэкси" намерен подписать звездного игрока, который заменил бы шведского нападающего Златана Ибрагимовича, перешедшего в "Милан". Ранее сообщалось, что Месси может покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба. Форвард поссорился со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем. Сообщает footboom.com

Также появилась информация, что клуб оплачивал услуги компании, которая критиковала и троллила аргентинца в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько денег Роналду выдает своей девушке на карманные расходы

В нынешнем чемпионате Испании Месси сыграл 19 матчей, в которых забил 14 мячей.