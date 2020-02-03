Месси и Пике поссорились на тренировке "Барселоны"

В текущем сезоне "Барселона" с Лионелем Месси не может похвастаться сильной игрой. Фото: рейтер

Между форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и защитником Жераром Пике случился конфликт.

Ссора произошла во время утренней тренировки в прошлый четверг - во время игры, почти в самом конце занятия, утверждает "As".

Одному игроку не понравилось фривольное поведение другого, и футболисты поспорили на повышенных тонах, однако успокоились вскоре после схватки.

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"Барселона" идет на втором месте в Ла Лиге, отставая от лидирующего "Реала" на 3 очка.