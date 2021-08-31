Мерешко одержала четвертую медаль на Параолимпиаде

Украинская пловчиха 29-летняя Елизавета Мерешко получила бронзовую медаль Параолимпийских играх.

Мерешко разделила третье место с китаянкой Цзян Юйянь на дистанции 100 м вольным стилем в классе S7.

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Мерешко побила свой же мировой рекорд, который установила в Рио-2016 со временем 1:11.40. Теперь новый лучшее время составляет 1:11.07.

Параолимпийской чемпионкой на дистанции стала итальянка Джулия Терци. Второе место заняла американка Маккензи Коэн.

Это четвертая медаль Елизавета Мерешко в Токио. Теперь в ее активе два "золота", одно "серебро" и одна "бронза".

В столице Японии Токио открылись XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования продлятся из 24 августа по 5 сентября. В Играх будут бороться за 539 медалей в 22 видах спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмена из 161 страны. Среди них 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.