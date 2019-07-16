Мексиканский голкипер отразил три пенальти и забил решающий гол

Голкипер Аугустин Марчесин проявил чудеса вратарской мастерства и умения реализовывать одиннадцатиметровых.
В мексиканском турнире чемпионов "Америка" победила "Тигрес" в серии послематчевых пенальти.
Голкипер "Америки" Аугустин Марчесин стал главным героем поединка чемпионов Мексики. Основное время матча между "Америка" и "Тигрес" завершился с ничейным счетом.
В серии пенальти Марчесин сначала парировал три выстрела игроков соперника, а затем сам забил решающий гол в серии послематчевых ударов, чем принес победу своей команде.
LO GANÓ MARCHE— Club América (@ClubAmerica) 15 июля 2019 г.
LO GANÓ EL AME#SOMOSAMÉRICA 🦅 pic.twitter.com/8s6k1ufA26
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Основное время матча между "Америкой" и "Тигрес" завершился ничьей 0: 0, а в серии пенальти сильнее оказалась "Америка" 6: 5
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