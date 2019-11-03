Мексиканец Альварес нокаутировал россиянина Ковалева и стал чемпионом мира по боксу

Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в 11-м раунде. Фото: AFP

Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в 11-м раунде и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO, сообщает "Спортарена"

Первый раунд боя прошел достаточно спокойно, в дальнейшем же более молодой и подвижный Альварес действовал активнее, разнообразно пытаясь разбить защиту Ковалева.

Мексиканец убедительно действовал до восьмого раунд, но затем россиянину удалось провести хороший трехминутный отрезок, в котором он имел преимущество.

В десятом раунде мексиканец провел мощный прямой удар по голове Ковалева, однако 36-летний россиянин выдержал этот натиск оппонента.

Впрочем, всю дистанцию ​​поединка Ковалеву не удалось выстоять. В 11-м раунде Альварес провел комбинацию из сокрушительных ударов, отправив российского боксера в нокаут.

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Сауль Альварес выиграл титул по версии WBO в полутяжелом весе и стал чемпионом мира в четырех весовых категориях.