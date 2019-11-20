Маурисио Почеттино погубил карьеру фермера

Почеттино родился в 1972 году в аргентинском селе с несколько необычным названием Мерфи. Его родители – потомки итальянских эмигрантов. Их фамилия итальянской звучит как Покеттино. В Мерфи все так или иначе связаны с сельским хозяйством - родители Маурисио ни были исключением.

Старший сын мог играть в футбол только тогда, когда младший Хавьер помогал по хозяйству. И наоборот.

Хотя Маурисио к звезде первой величины не дотянул, но карьеру имел весьма приличную. В 16 лет он дебютировал в "Ньюэлз", в 22 поехал покорять Европу и провел 8 замечательных лет в "Эспаньоле", три - в ПСЖ и еще год в "Бордо". Дорос до национальной сборной, за которую сыграл 20 матчей и отметился двумя мячами. Неплохо, как для защитника.

В 2009 году 37-летний специалист неожиданно стал главным тренером родного "Эспаньола". Он вытащил команду с 18 на 10 место в первый же сезон. Сумел даже победить заклятого соседа из родного города - "Барселону".

Еще три сезона ушло на то, чтобы его талант заметили более денежные клубы. Таким стал "Саутгемптон". "Святые" стали трамплином к самому Лондону - Маурисио пригласил "Тоттенхэм".

Сумел даже победить заклятого соседа из родного города - "Барселону"

Еще никогда шпоры не имели такого талантливого тренера:

Аргентинский специалист сумел добиться ряда серьезных показателей. По количеству побед (159) он вышел на первое место в истории клуба в послевоенную эпоху.

Кроме того, "Тоттенхэм" впервые 4 раза подряд финишировал в топ-4 АПЛ, а по итогам сезона 2016/17 Почеттино вывел команду на второе место.

В рамках АПЛ команда при тренере провела 202 матча, одержала 113 побед, 46 раз проиграла и 43 раза сыграла вничью. Впервые в истории лондонцы добрались до финала Лиги чемпионов.

Проиграв финал "Ливерпулю" 0:2 после подвига в полуфинале против "Аякса" Маурисио не имел сил начинать все снова. Пошли поражения серии без побед. Дошло до того, что "шпоры" были разгромлены "Баварией" у себя дома - 2:7.

Почеттино не захотел начинать все заново со скупыми хозяевами "Тоттенхэма". Однако скупыми они оказались лишь для аргентинца - новому наставнику Жозе Моуринью клуб дал вдвое большую зарплату.

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На самом деле боссы "Тоттенхэма" сделали доброе дело, освободив Маурисио. Они дали возможность начать ему действительно звездную карьеру в клубе, которое он заслуживает, да еще и реанимировали карьеру Моуриньо.