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вторник, 18 августа 2020 20:30

Матч за Суперкубок сыграют в Киеве

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Матч за Суперкубок сыграют в Киеве
"Шахтер" будет хозяином поля. Фото УПЛ

Поединок за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" впервые в истории будет сыгран в Киеве, сообщает официальный сайт УПЛ.

Таким образом, матч за трофей состоится 25-го августа на НСК Олимпийском, а старт встречи запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет уже 17-й по счету розыгрыш Суперкубка Украины. Кроме того, номинальным хозяином встречи будет "Шахтер".

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В этом году официальным спонсором матча стала ТМ Waissburg. Официальным мячом в девятый раз будет Select. Трансляцию поединка обеспечит официальный вещатель Суперкубка ТРК Украина и ТК Футбол 1/2/3.

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