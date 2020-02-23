Марте Олсбю выиграла пятое золото чемпионата мира

марте Олсбю стала абсолютной героиней чемпионата мира

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанд выиграла сегодня гонку с массовым стартом на чемпионате мира в итальянской Антхольц-Антерсельве. Второй была итальянка Вирер, третьей - шведка Ханне Эберг.

Олсбю выиграла благодаря феноменальной скорости бега. Ее не было видно в лидерах до последней стрельбы. На четвертом огневом рубеже промахивались все, кто шел впереди. Этим воспользовалась Марте. Она отстрелялась чисто и ушла догонять Доротею Вирер, которая опережала ее на 14 секунд.

За 300 метров до финиша феноменальная норвежка вышла вперед

За 300 метров до финиша феноменальная норвежка догнала Доротею и вышла вперед. Далее она лидерство не уступала.

В похожей борьбе завоевала бронзу Ханне Эберг. Она опередила Монику Хойниш из Польши только на финише гонки.

Украинка Елена Пидгрушная финишировала тринадцатой. Она имела по одному промаху на каждой стойке, но плохо бежала и не могла спорить за медали. Впоследствии ее оштрафовали на две минуты за то,что забыла зайти на штрафной круг

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Сегодня в 16 часов на массовый старт выйдут мужчины. За Украину будут бежать Дмитрий Подручный и Артем Прима. Это будет последняя гонка мирового первенства.