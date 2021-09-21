Марлос выступает за "Шахтер" восемь лет. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший полузащитник сборной Украины 33-летний Марлос покинет "Шахтер".

Донецкий клуб не предложит новый контракт натурализованному бразильцу, который завершается в конце года.

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"Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Клуб меняет методику игры, работает с новыми футболистами.

Я доволен тем, что был частью "Шахтера". И хочу продолжать строить здесь свою историю. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет тяжелым", - признался футболист в интервью клубному каналу YouTube.

Марлос защищает цвета "горняков" с лета 2014-го. До этого в Украине выступал за "Металлист". В 2019 году "Марлос" получил украинский паспорт, а после Евро-2020/21 объявил о завершении карьеры в сборной Украины.