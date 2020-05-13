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среда, 13 мая 2020 13:34

Маркевичу нашли преемника

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Маркевичу нашли преемника
Ковалец раньше возглавлял "Оболонь"

Сергей Ковалец стал новым главным тренером одесского "Черноморца".

Должность главного тренера одесского "Черноморца" оставалась вакантной чуть более двух недель. После того как стало известно о прекращении отношений между клубом и Остапом Маркевичем, в футбольных кругах Одессы сразу же начали гадать: кто может стать его преемником? Информация о Сергее Ковальце, о котором UA-Футбол сообщал на прошлой неделе как об очередном избраннике "Черноморца", стала реальной.

Вчера, в 15:00, на клубной базе "моряков" в Совиньоне прошло собрание, во время которого Сергей Иванович был представлен команде как новый главный тренер.

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В прошлом веке Сергей Ковалец был в "Черноморце" в качестве игрока (в осенней части сезона-1996/97), а в нынешнем - цвета одесской команды защищал его сын Кирилл (он играл за "черно-синих" три сезона - с 2015/16 до 2017/18).

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