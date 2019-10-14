Маркевич возглавит "Черноморец" - СМИ

Остап Маркевич только 4 месяца смог проработать в "Аргобизнесе". Фото: из открытых источников

Остап Маркевич возглавит одесский "Черноморец", об этом сообщает "Динамомания".

Официально о назначении одесский клуб сообщит в ближайшее время.

Неделю назад ФК "Агробизнес" уволил Остапа Маркевича. Контракт с наставником был расторгнут по обоюдному согласию.

Команда под руководством 41-летнего тренера хорошо начала сезон, но в последних 4-х матчах потерпела три поражения, а также вылетела из Кубка Украины.

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Остап Маркевич сын Мирона Маркевича. Работал в системе испанского "Вильярреала", но летом вернулся в Украину и начал работать в "Агробизнесе".