Маркевич возглавит "Черноморец" - СМИ

Остап Маркевич возглавит одесский "Черноморец", об этом сообщает "Динамомания".
Официально о назначении одесский клуб сообщит в ближайшее время.
Неделю назад ФК "Агробизнес" уволил Остапа Маркевича. Контракт с наставником был расторгнут по обоюдному согласию.
Команда под руководством 41-летнего тренера хорошо начала сезон, но в последних 4-х матчах потерпела три поражения, а также вылетела из Кубка Украины.
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Остап Маркевич сын Мирона Маркевича. Работал в системе испанского "Вильярреала", но летом вернулся в Украину и начал работать в "Агробизнесе".
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