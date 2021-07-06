Маркевич хочет, чтобы сборная Украины поехала в Москву на Кубок мира

Мирон Маркевич сейчас работает председателем комитата национальных сборных Украины. Фото: ФК "Рух"

Бывший тренер сборной "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич считает, что сборная Украины по пляжному футболу должна поехать на Кубок мира в Москву.

Украинская ассоциация футбола и Ассоциация пляжного футбола не пустили национальную команду на турнир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После встречи команды с Евро фанаты выбросили флаги Украины, как мусор

"Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую", - сказал Маркевич в комментарии "Трибуна".

В финальной части Кубка мира по пляжному футболу примут участие 16 команд. Жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе. Турнир по плану должен состояться с 21 по 29 августа.