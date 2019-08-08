"Мариуполь" смог удержать ничью против "АЗ" в домашнем матче

Вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов неоднократно спасал свою команду в матче против "АЗ"

В Одессе "Мариуполь" смог удержать ничью против "АЗ Алкмаар"

"Мариуполь" дома сыграл вничью с "АЗ Алкмар" со счетом 0: 0 в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Команда из Нидерландов владела инициативой в течение всего матча, но не смогла воплотить в голы свое преимущество на поле.

В первом тайме хороший шанс отличиться был у Келвина Стенгса, но Рустам Худжамов спас ворота "Мариуполя".

После перерыва "АЗ" продолжил владеть инициативой. На 64-й минуте нидерландцам удалось забить, но Мирон Боада в этом эпизоде ​​подыграл себе рукой и гол был справедливо отменен.

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Ответный матч состоится 15 августа в Нидерландах. Начало встречи в 21:30 .