"Мариуполь" смог удержать ничью против "АЗ" в домашнем матче

В Одессе "Мариуполь" смог удержать ничью против "АЗ Алкмаар"
"Мариуполь" дома сыграл вничью с "АЗ Алкмар" со счетом 0: 0 в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Команда из Нидерландов владела инициативой в течение всего матча, но не смогла воплотить в голы свое преимущество на поле.
В первом тайме хороший шанс отличиться был у Келвина Стенгса, но Рустам Худжамов спас ворота "Мариуполя".
После перерыва "АЗ" продолжил владеть инициативой. На 64-й минуте нидерландцам удалось забить, но Мирон Боада в этом эпизоде подыграл себе рукой и гол был справедливо отменен.
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Ответный матч состоится 15 августа в Нидерландах. Начало встречи в 21:30 .
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