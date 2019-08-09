Мариуполь" обвинил соперника по Лиге Европы в колдовстве

Вице - президент "Мариуполя" Андрей Санин считает, что причиной слабой игры его команды в атаке были шаманы

В футбольном клубе "Мариуполь" довольно странно объяснили домашнюю ничью с "АЗ" Алкмаар в квалификации Лиги Европы.

Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин заявил, что причиной травмы единственного нападающего команды Руслана Фомина перед матчем Лиги Европы с "АЗ" стало колдовство голландских шаманов.

"Думаю, в штате АЗ работают шаманы. Судите сами, у нас была только одна проблемная позиция - центральный нападающий. И, как назло, накануне матча против" АЗ "получает травму Руслан Фомин - наш единственный форвард. Фактически, замены ему нет. к такому повороту событий мы оказались не готовы ", - цитирует Санина" dynamo.kiev.ua "со ссылкой на телеканал" Футбол 1 ".

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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" неожиданно сыграл вничью с "АЗ" 0: 0.