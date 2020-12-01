"Марадона заблудился после ухода на пенсию, никто не помог" - Луческу

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался по поводу смерти Диего Марадоны.

"Он остался для нас великим чемпионом, уникальным и исключительным игроком. Я помню наши встречи и противостояния на поле, я их никогда не забуду.

Мне только жаль, что после такой карьеры футболиста, не было столь же успешной дальнейшей карьеры. Диего заблудился после ухода на пенсию, никто ему не помог, грустно видеть, чем все закончилось. Я надеюсь, что он покоится с миром", - цитирует Луческу TMW

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, в какую сумму обойдется "Динамо" бразильский форвард Линкольн

Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа.