"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер звезды АПЛ

Харри Магуайр станет самым дорогим защитником в мировом футболе

Защитник "Лестера" в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" согласовал переход защитника "Лестера" Харри Магуайра, сообщает "The Sun". Манкунианцы заплатят "лисам" 80 млн фунтов.

В таком случае футболист сборной Англии станет самым дорогим защитником в мире, побив рекорд Вирджила ван Дейка (с "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 млн фунтов).

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Ранее "красные дьяволы" подписали молодую звезду "Кристал Пэлас" Арона Ван Биссаку за 50 млн фунтов.