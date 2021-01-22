"Манчестер Сити" потерял своего лидера

 
Ексклюзивы
1/5
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
1 Просмотров: 621
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 225
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 837
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 999
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 711
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1692
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 738
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 369
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2574
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 585
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
Яремчук забил пятидесятый гол за "Гент"
Яремчук забил пятидесятый гол за "Гент"
"Атлетико" увеличил отрыв от преследователей в чемпионате Испании
"Атлетико" увеличил отрыв от преследователей в чемпионате Испании
"Барселона" чуть не опозорилась в Кубке Испании
"Барселона" чуть не опозорилась в Кубке Испании
Кризис "Ливерпуля" затянулся: проиграли аутсайдеру
Кризис "Ливерпуля" затянулся: проиграли аутсайдеру
Игрок "Зари" забил гол в стиле Месси
Игрок "Зари" забил гол в стиле Месси
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 837
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 477
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 189
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 738
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2790
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
1 Просмотров: 45
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
пятница, 22 января 2021 18:36

"Манчестер Сити" потерял своего лидера

  Комментировать
&quot;Манчестер Сити&quot; потерял своего лидера
Кевин Де Брюйне является ключевым игроком "МС" в середине поля. Фото: Reuters

Капитан "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне выбыл на длительный срок из-за травмы.

Бельгийский полузащитник команды получил травму подколенного сухожилия и выбыл на длительный срок, сообщает Sky Sports.

Лидер "Манчестер Сити" пропустит от 4 до 6 недель. Де Брюйне не сыграет не только в матчах АПЛ, но и в 1/8 финала Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией". Бельгийский хавбек будет работать над возвращением в манчестерский дерби 6 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кризис "Ливерпуля" затянулся: проиграли аутсайдеру

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в чемпионате Англии, отстают от "Манчестер Юнайтед" на 2 очка, но "горожане" имеют игру в запасе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Манчестер Сити" потерял своего лидера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства

Побили рекорд The Beatles та Pink Floyd

Началось восстание против русской власти

Офицер совершил покушение на главу государства

Бандере дали звание Герой Украины

Умерла королека

Акт Злуки: осуществились мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины

Рада провозгласила независимость

Самое читаемое
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
8
 Просмотров: 14373
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 14040
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
14
 Просмотров: 13860
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 12258
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали Просмотров: 11124
Спорт
Зидан заболел коронавирусом
Зидан заболел коронавирусом Просмотров: 54
"Челси" определился с заменой Лэмпарду
"Челси" определился с заменой Лэмпарду Просмотров: 180
Дудченко был в шаге от медали на этапе Кубка мира по биатлону
Дудченко был в шаге от медали на этапе Кубка мира по биатлону Просмотров: 117
Суркиса наказали за критику арбитров
Суркиса наказали за критику арбитров Просмотров: 144
Власти Японии опровергли информацию об отмене Олимпиады
Власти Японии опровергли информацию об отмене Олимпиады Просмотров: 45
Больше всего комментируют
4
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
1
"Завтра придет другое правительство и скажет: нет, все что они делали - неправильно"
Голосов: 1098
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть