"Манчестер Сити" потерял своего лидера

Кевин Де Брюйне является ключевым игроком "МС" в середине поля. Фото: Reuters

Капитан "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне выбыл на длительный срок из-за травмы.

Бельгийский полузащитник команды получил травму подколенного сухожилия и выбыл на длительный срок, сообщает Sky Sports.

Лидер "Манчестер Сити" пропустит от 4 до 6 недель. Де Брюйне не сыграет не только в матчах АПЛ, но и в 1/8 финала Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией". Бельгийский хавбек будет работать над возвращением в манчестерский дерби 6 марта.

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"Манчестер Сити" занимает 2-е место в чемпионате Англии, отстают от "Манчестер Юнайтед" на 2 очка, но "горожане" имеют игру в запасе.