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суббота, 01 января 2022 16:46

"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" без больного Зинченко

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&quot;Манчестер Сити&quot; обыграл &quot;Арсенал&quot; без больного Зинченко
Родри забил победный гол. Фото: Reuters

Сегодня, 1 января, на стадионе "Эмирейтс – Эшбертон Гроув" в Лондоне в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" принимал "Манчестер Сити". Гости одержали победу — 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 31-й минуте отличился нападающий "канониров" Букайо Сака, ему ассистировал Киран Тирни.

На 55-й минуте фол в своей штрафной площади сделал полузащитник хозяев Гранит Джака, после чего судья Стюарт Атвелл поставил пенальти в ворота "Арсенала". 11-метровый реализовал форвард "Сити" Рияд Марез.

С 59-й минуты "Арсенал" играл в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Габриэл. В добавленное ко второму тайму время гол забил полузащитник "горожан" Родриго Эрнандес.

Украинский защитник Александр Зинченко пропускал игру По предварительным сообщениям у него диагностирован коронавирус.

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"Манчестер Сити" набрал 53 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Арсенал" (35) — на 4-м месте. В тройку лидеров турнира входят "Челси" (42) и "Ливерпуль" (41). Действующий чемпион Англии — "Манчестер Сити".

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Дата
01
января

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