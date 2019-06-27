"Манчестер Сити" нашел замену своему лидеру в "Реале"

Иско может перебраться в Англию уже этим летом

Полузащитник "Реала" и сборной Испании Иско всерьез заинтересовал "Манчестер Сити".

МС готов побороться за полузащитника мадридского "Реала" Иско, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в услугах игрока лично заинтересован Пеп Гвардиола после того, как ведущий полузащитник "горожан" Давид Силва объявил, что покинет команду по окончании сезона 2019/20.

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Единственным препятствием этого трансфера может стать цена, которую "Реал" требует своего неосновного игрока - не менее 80 млн евро.

В сезоне 2018/19 Иско провел 37 матчей в составе "Реала", отметившись 6 голами и 1 ассистом.