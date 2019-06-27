"Манчестер Сити" нашел замену своему лидеру в "Реале"

 
Ексклюзивы
1/5
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1044
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
7 Просмотров: 20601
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 801
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3492
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6633
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 387
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1323
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2700
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3879
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6201
Фото
Все фото
7
29
8
8
16
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Как выглядят спортсмены без одежды
Как выглядят спортсмены без одежды
Открыли первый в Украине йога-парк
Открыли первый в Украине йога-парк
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Видео
Все видео
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира по футболу
Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира по футболу
Майк Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника
Майк Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника
Сын Шумахера в сногсшибательной аварии взлетел и не смог продолжить гонку
Сын Шумахера в сногсшибательной аварии взлетел и не смог продолжить гонку
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 117
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1044
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1017
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1989
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11070
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2871
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
четверг, 27 июня 2019 11:22

"Манчестер Сити" нашел замену своему лидеру в "Реале"

  Комментировать
&quot;Манчестер Сити&quot; нашел замену своему лидеру в &quot;Реале&quot;
Иско может перебраться в Англию уже этим летом

Полузащитник "Реала" и сборной Испании Иско всерьез заинтересовал "Манчестер Сити".

МС готов побороться за полузащитника мадридского "Реала" Иско, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в услугах игрока лично заинтересован Пеп Гвардиола после того, как ведущий полузащитник "горожан" Давид Силва объявил, что покинет команду по окончании сезона 2019/20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити" на 5 лет

Единственным препятствием этого трансфера может стать цена, которую "Реал" требует своего неосновного игрока - не менее 80 млн евро.

В сезоне 2018/19 Иско провел 37 матчей в составе "Реала", отметившись 6 голами и 1 ассистом.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Манчестер Сити" нашел замену своему лидеру в "Реале"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Болгар и греков выслали с Крыма

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Самое читаемое
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 28290
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 4 Просмотров: 25659
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 7 Просмотров: 20610
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 13626
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 13271
Спорт
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
 Просмотров: 144
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
 Просмотров: 369
Украина завоевала 3 медали на Европейских играх -2019
Украина завоевала 3 медали на Европейских играх -2019 Просмотров: 117
Бывший украинский арбитр будет обслуживать матчи чемпионата России
Бывший украинский арбитр будет обслуживать матчи чемпионата России Просмотров: 234
Что нужно знать о новом тренере "Динамо" Висенте Гомесе
Что нужно знать о новом тренере "Динамо" Висенте Гомесе
 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
16
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
14
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
13
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
9
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
7
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Голосов: 1541
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua