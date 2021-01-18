"Манчестер Сити" летом будет искать замену Зинченко

Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Английский "Манчестер Сити" собрался собирается провести масштабную трансферную кампанию по завершении сезона.

"Горожане" собираются потратить летом ориентировочно €250 млн на трех новых исполнителей, сообщает The Telegraph.

Наставник команды Хосеп Гвардиола хочет подписать левого защитника опорного хавбека и центрфорварда. На позиции левого защитника в команде действия украинец Александр Зинченко. Игрок сборной Украины конкурирует за место в составе с французом Бенжамином Мэнди.

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В текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает 2-ю строчку в турнирной таблице имея один матч в запасе. Команда Зинченко есть потенциальным лидером АПЛ.