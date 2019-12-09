"Манчестер Сити" ищет замену Гвардиоле - СМИ

Руководители "Манчестер Сити" требуют от Хосепа Гвардиолы победы в Лиге чемпионов. Фото: рейтер

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола близок к уходу из клуба. Наставник "горожан" должен покинуть команду после завершения этого сезона.

Шансы испанца покинуть Манчестер возрастут, если Гвардиола не сможет привести клуб к победе в Лиге чемпионов-2019/20.

Контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" рассчитан до середины 2021 года, однако руководство клуба уже ищет потенциальных кандидатов на замену Пепу, сообщает "Проспорт" ссылаясь на британские СМИ.

Одним из возможных мест продолжения карьеры является возвращение в мюнхенскую "Баварию", которую он возглавлял как раз перед "Манчестер Сити".

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Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время он выиграл с "горожанами" два титула АПЛ, Кубок Лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Сейчас "Манчестер Сити" идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.