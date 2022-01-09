Малиовский сыграл результативный матч в Италии

Малиновский забил юбилейный гол. Фото: Reuters

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил гол и отдал результативную передачу в матче итальянского первенства против "Удинезе". "Аталанта" выиграла - 6:2.

На 22-й минуте Руслан отдал результативный пас на Луиса Муриеля, колумбиец совершил слаломный проход и сделал счет – 2:0.

А на 43-й минуте гости разорвали правый фланг обороны хозяев и мяч после серии ударов попал к Малиновскому, который сделал счет – 3:0.

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В целом это 25-й гол Малиновского и 20-я результативная передача за время выступлений в Италии. Руслан пришел в "Аталанту" из бельгийского "Генка".