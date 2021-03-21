Малиновский забил гол и отдал голевой пас в игре с "Вероной"

Малиновский забил 4 гол в сезоне. Фото: Reuters

Украинец Руслан Малиновский из "Аталанты" забил гол и отдал голевой пас в матче его команды с "Вероной".

На 32-ой минуте выездного матча украинец подал угловой. Мяч заметался в штрафной хозяев поля и попал в руку защитнику. Арбитр даже без видеоасистентив назначил пенальти, который четко реализовал Малиновский.

На 42-ой минуте украинец отдал голевой пас на Дувана Сапату, который удвоил счет.

Сейчас закончился первый тайм, счет 2:0 в пользу "Аталанты".

Еще один украинец - Виктор Коваленко находится в запасе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянцы хотят купить голкипера "Шахтера" почти даром

Это четвертый мяч Малиновского в сезоне. Его команда занимает четвертое место в Серии "А". Накануне она выбыла из Лиги чемпионов, уступив в Мадриде "Реалу".