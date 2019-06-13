Малиновский выбирает между двумя клубами серии А

Украинский хавбек может продолжить карьеру в Италии

Сразу два клуба итальянской Серии А проявляют интерес к полузащитнику "Генка" Руслана Малиновского. Речь идет о "Аталанте" и "Сампдории".

Трансферная стоимость Малиновского оценивается в 12.5 миллиона евро, контракт с "Генком" рассчитан до 2022 года.

Ранее сам Малиновский признался, что хотел бы продолжить карьеру в Серии А.

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В прошлом сезоне Малиновский провел за "Генк" 28 матчей, забив в них 9 голов и сделав 9 ассистыв. Украинец помог "Генку" завоевать титул чемпиона Бельгии.