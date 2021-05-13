Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата Италии

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Аталанта" победила "Бенавенто" -2:0.

Хозяева забивали в середине каждого из таймов.

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Под конец матча "Бенавенто" осталось в меньшинстве после удаления Луки Кальдиролы за две желтых карточки.

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский записал на свой счет ассист. Для украинца это одиннадцатая результативная передача в сезоне. Малиновский по этому показателю в Серии А делит первое место с форвардом "Интера" Ромелу Лукаку.

В других матчах тура "Наполи" разгромил "Удинезе" -5:1, "Милан" поиздевался с "Торино" - 7:0, а "Ювентус" в гостях победил "Сассуоло" - 3:1. В турнирной таблице "Интер" гарантировал себе досрочное чемпионство. "Аталанта" и "Милан" делят второе-третье место. "Ювентус" отстает от "Наполи" на одно очко в зоне Лиги чемпионов. До завершения турнира осталось провести два тура.