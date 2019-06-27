Малиновский согласился перейти в середняк Серии А

Малиновский согласился на переход в "Сампдорию"

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский согласился на переход в генуэзской "Сампдории".

Один из лидеров атак сборной Украины Руслан Малиновский и его агент Сергей Серебренников дали согласие на переход в "Сампдорию", сообщает "Gazzetta Sampdoriana".

Генуэзцы хотят арендовать украинском в год с правом обязательного выкупа, но "Генк" настаивает на полноценном трансфере.

Сначала бельгийцы обсудят переход из "Аталанты", а уже потом - с "Сампдорией". Их называют главными претендентами, тогда как интерес к хавбеку сборной Украины также проявляет и "Валенсия".

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В сезоне 2018/19 Малиновский сыграл за "Генк" 51 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.