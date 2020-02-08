Малиновский принес "Аталанте" победу над "Фиорентиной"

Впервые гол Руслана Малиновского оказался победным

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский принес победу своей команде в матче с "Фиорентиной". Сначала Руслан оказался в запасе на матч 23-го тура серии А против "Фиорентины" (2:1).

Но на 64-й минуте украинец заменил Пашалич при счете 1:1. А на 72-й минуте Малиновский забил победный гол.

Хавбек шестой раз подряд начинал матч чемпионата Италии на скамейке запасных. Последний раз он выходил в старте 22 декабря против "Милана" (5:0).

Также украинец с первых минут играл в Кубке Италии против "Фиорентины" (1:2) 15 января, тогда он отметился голевым пасом.

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В этом сезоне 26-летний футболист забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи в 27 матчах.