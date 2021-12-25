Малиновский поздравил болельщиков "Аталанты" по-украински

Руслан Малиновский является ключевым игроком "Аталанты"Фото: Reuters

Футболисты "Аталанты" и главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини поздравили болельщиков с Рождеством.

Клубный YouTube-канал "Аталанты" выложил ролик, где каждый из игроков обратился к болельщикам на родном языке, подкрепив это хайлайтами лучших моментов с их участием.

"Поздравляю всех с Рождеством! Желаю всего наилучшего в Новом году и побольше побед", — пожелал хавбек сборной Украины Руслан Малиновский.

Поздравление Руслана было подкреплено потрясающим голом в матче шестого тура Серии А против "Интера" (1:1).

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Малиновский является игроком основы "Аталанты". За 22 матча игрок забил пять мячей, отдал один ассист. 6 января Аталанта проведет первый матч в 2022 году против Торино. После первой половины чемпионата команда идет в топ-4, уступая восемь очков лидирующему в таблице Серии А "Интеру".