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четверг, 30 декабря 2021 10:03

Малиновский попал в сборную Серии А 2021 года

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Полузащитник сборной Украины 28-летний Руслан Малиновский получил признание в Италии.

Игрока "Аталанты" включили в сборную Серии 2021 по версии аналитического портала SofaScore.

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Малиновский, ставший единственным представителем "Аталанты" в сборной, получил 7,44 балла. Это вторая самая высокая оценка среди одиннадцати, выше лишь у вингера Лоренцо Инсиньи из "Наполи" - 7,51.

 

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Предыдущим клубом украинца был "Генк". В Украине Малиновский играл за "Шахтер", "Севастополь" и "Зарю".

В прошедшем сезоне "Малиновский стал лучшим аситеном Серии А. В текущем сезоне "Аталанта" занимает четвертое место.

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