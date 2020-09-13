Макгрегора подозревают в сексуальном насилии - СМИ

На Корсике Макгрегор находился вместе со своей женой. Фото: Instagram

На острове Корсика полиция задержала звезду UFC Конора Макгрегора по подозрению в попытке сексуального насилия.

По данным Daily Mail, бойца смешанных единоборств также обвинили в непристойном поведении и взяли под стражу. Представитель 32-летнего спортсмена подозрения отрицает и утверждает, что после допроса Макгрегора отпустили из изолятора.

Заявление в полицию на бойца поступила в полицию 10 сентября. После этого его задержали и допросили. Детали преступления не уточняются.

Однако, кто стал жертвой нападения - пока неизвестно. На Корсике Макгрегор находился вместе со своей женой. Он плавал на яхте и планировал принять участие в заплыве на 180 километров.

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Это не первая подобная история связанная со спортсменом. Ранее на Макгрегора возбудили уголовное дело по обвинению в сексуальном насилии. Об этом заявила женщина, чье имя не упоминается, в декабре 2018 года. Инцидент произошел в Дублине в одном из крупных отелей.