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воскресенье, 11 июля 2021 09:33

Макгрегор сломал ногу и проиграл бой Порье

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Макгрегор сломал ногу и проиграл бой Порье
макгрегора унесли на носилках. Фото: Reuters

В ночь на 11 июля 2021 на T-Mobile Арене в Лас-Вегасе состоялся главный турнир лета UFC 264.

В главном бою вечера Конор МакГрегор (пятый номер рейтинга легкого веса) не взял реванш у первого номера Дастина Порье.

Бой UFC 264 длился всего один раунд.

Порье уверенно забрал себе первый раунд, проведя тейкдаун и обработав Макгрегора в партере. Несмотря на это ирландец встал, но за секунды до окончания раунда сломал ногу, и рефери остановил бой, присудив победу американцу.

Таким образом, Дастин Порье снова выиграл в Макгрегора техническим нокаутом и теперь счет личных встреч 2-1 в пользу Дастина.

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Несмотря на проигрыш и травмы, Макгрегор сказал, что не сдастся.

Перед боем Макгрегор заявил, что его соперника вынесут на носилках. Однако на самом деле вынесли именно Макгрегора.

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