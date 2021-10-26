Магучих рассказала относительно смены гражданства

Ярослава Магучих стала звездой мирового спорта. Фото REUTERS

Бронзовая призерша Олимпиады в Токио 20-летняя Ярослава Магучих отказалась менять гражданство.

Германия, США и Кипр предлагали Могучих выступать за свои страны.

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"Я не могу уехать, не вижу себя в другой стране. Путешествовать - да, жить - только в Украине. Не знаю, что будет через 10-15 лет, но сейчас вот так.

Предлагали ли мне другие страны изменить гражданство? Да, но я отказалась. Звала Германия, с Кипра звонили, США. Многие страны, но если ты на этом не зацикливаешься, то куда?" - рассказала Ярослава в комментарии канала "Бегущий банкир".

Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту. Бронзовая призерша летних Олимпийских игр в 2020 году. Серебряная призёрша чемпионата мира 2019-го. Чемпионка Европы в помещении 2021 года. Чемпионка Украины в 2021-м. Двухразовая чемпионка Украины в помещении.