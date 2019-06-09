Люксембург будет судиться за Мораеса до последнего

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 с Украиной.
– В понедельник матч с Украиной. После того, как Люксембург подал протест на результат первой встречи, прием будет не очень дружелюбный.
Они будут мотивированы, как и в матч с Сербией (5:0). Чтобы выжить во Львове, мы должны быть более компактными и агрессивными, устранить мелкие ошибки.
Последняя встреча с президентом Украинской ассоциации Андреем Павелко была относительно нормальной, несмотря на предысторию. Мы увиделись, обнялись на конгрессе ФИФА в Париже в прошлый понедельник. Он сказал, что надеется, эта история не изменит нашу дружбу.
– 18 июня Федерация футбола Люксембурга сможет представить аргументы дисциплинарной комиссии УЕФА. Если Украина опять выиграет слушание, пойдет ли Люксембург в спортивный арбитражный суд?
Да, такие планы есть, потому что международный спортивный суд – нейтральный орган. Дело Жуниора Мораеса явно нарушает правила ФИФА. Мы можем доказать, что он не жил в Украине пять лет подряд и поэтому не имел права играть. Он жил в Китае месяцами, так что прервал проживание.
Выступление украинцев было очень эмоциональным, поэтому УЕФА сослался на нормы законодательства по проживанию Швейцарии. Я надеюсь, что представитель ФИФА будет присутствовать на слушании в Ньоне 18 июня. Предыдущее решение создает прецедент, – сказал Филипп.
УЕФА не наказал Украину за натурализацию Мораеса.
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Матч Украина – Люксембург состоится 10 июня, начало – в 21.45.
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