Люксембург будет судиться за Мораеса до последнего

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 с Украиной.

– В понедельник матч с Украиной. После того, как Люксембург подал протест на результат первой встречи, прием будет не очень дружелюбный.

Они будут мотивированы, как и в матч с Сербией (5:0). Чтобы выжить во Львове, мы должны быть более компактными и агрессивными, устранить мелкие ошибки.

Последняя встреча с президентом Украинской ассоциации Андреем Павелко была относительно нормальной, несмотря на предысторию. Мы увиделись, обнялись на конгрессе ФИФА в Париже в прошлый понедельник. Он сказал, что надеется, эта история не изменит нашу дружбу.