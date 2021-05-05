"Люди думают, что дело только в деньгах" - Гвардиола о победе над ПСЖ

Хосеп Гвардиола возглавляет "МС" с 2016 года. Фото: REUTERS

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над ПСЖ.

"Горожане" впервые в своей истории смогли выйти в финал Лиги чемпионов.

"Поздравляю владельцев, которые приняли клуб и постарались инвестировать в него, поддерживать. Люди думают, что дело только в деньгах. Если они хотят в это верить - хорошо, но дело не только в этом. Это результат работы всех подразделений и ресурсов, которые у нас есть.

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Они насытили центр поля, а нам в первом тайме не удавался высокий прессинг. После перерыва это изменилось. Мы лучше возвращали мяч под свой контроль и сыграли сильнее. Если выиграешь с общим счетом 4:1 соперника, который ранее выбил "Барселону" и "Баварию", это много значит", - цитирует испанского тренера официальный сайт английской команды.

"Манчестер Сити" победил ПСЖ в обоих матчах полуфинала -2:1 и 2:0. 29 мая "горожане" сыграют в финале в Стамбуле. Гвардиола третий раз пробился в финал Лиги чемпионов, где последний раз был еще с "Барселоной" в сезоне 2010/11.