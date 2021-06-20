Луниным интересуются несколько испанских клубов

Лунин потерял место в сборной Украины. Фото: therealchamps

Украинский вратарь Андрей Лунин может сменить прописку. В аренде украинского вратаря мадридского "Реала" заинтересовано сразу несколько клубов Ла Лиги, сообщает Defensa Central.

Представители "Хетафе", "Кадиса" и "Гранады" и "Эспаньола" встретились с окружением 22-летнего украинца, чтобы обсудить потенциальный переход.

Сам Лунин хочет остаться в "Реала" в роли дублера Тибо Куртуа, рассчитывая на игровое время в матчах Кубка Испании.

"Реал" пока не принял решение относительно возможной аренды вратаря. Уход Лунина вынудит клуб заняться поисками нового голкипера в разгар экономического кризиса.

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В минувшем сезоне 22-летний Лунин сыграл только одну игру за "Реал" в 1/16-й Кубка Испании против "Алькояно". Из-за отсутствия игровой практики он не попал со сборной на Евро-2020. В свое время именно Лунин рассматривался тренерами как преемник Андрея Пятова.