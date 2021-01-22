Лунин в "Реале" попал в безысходное положение

 
Ексклюзивы
1/5
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 846
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 270
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 891
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1098
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 720
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1710
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 738
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 378
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2574
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 594
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
Лунин в "Реале" попал в безысходное положение
Лунин в "Реале" попал в безысходное положение
Яремчук забил пятидесятый гол за "Гент"
Яремчук забил пятидесятый гол за "Гент"
"Атлетико" увеличил отрыв от преследователей в чемпионате Испании
"Атлетико" увеличил отрыв от преследователей в чемпионате Испании
"Барселона" чуть не опозорилась в Кубке Испании
"Барселона" чуть не опозорилась в Кубке Испании
Кризис "Ливерпуля" затянулся: проиграли аутсайдеру
Кризис "Ливерпуля" затянулся: проиграли аутсайдеру
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 891
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 486
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 189
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 738
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2826
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
1 Просмотров: 108
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
пятница, 22 января 2021 21:00

Лунин в "Реале" попал в безысходное положение

  Комментировать
Лунин в &quot;Реале&quot; попал в безысходное положение
Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: УАФ

В матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский "Реал" уступил в гостях представителю 3-го по силе дивизиона Испании "Алькояно". Этот матч стал дебютным для вратаря сборной Украины 21-летнего Андрея Лунина. В обоих случаях украинский голкипер не выручил свою команду. Хозяева забивали из пределов вратарской. Лунин не лучшим образом сыграл на выходе.

Провал Андрея не стал неожиданностью. Лунину без игровой практики трудно иметь хоть какую-то игровую форму. Его первый матч за "Овьедо" в начале 2020 года завершился не меньшим провалом. Украинский вратарь не разобрался с защитником, кто должен играть с мячом.

Товарищеский матч против сборной Польши в конце прошлого года завершился не меньшим фиаско. Лунин подарил мяч сопернику за пределами штрафной. Наказание последовало мгновенно.

Товарищеский матч против сборной Польши в конце прошлого года завершился не меньшим фиаско. Лунин подарил мяч сопернику за пределами штрафной

Часть вины за такую ​​ситуацию бесспорно лежит на главном тренере "Реала" Зинедине Зидане. Француз никак не поддерживает игровой ритм украинца. Лунин в первой части сезона не сыграл ни одного матча за "сливочных". Тибо Куртуа имеет подавляющую поддержку от наставника команды. Даже когда бельгийский вратарь ошибается, или нуждается в отдыхе, то все равно Лунин не получает игровое время. Никто в футболе не застрахован от травм. Если у Куртуа возникнут проблемы со здоровьем, то Зидану нужно будет ставить неготового Лунина. Французский наставник должен понимать все риски доверия только к одному вратарю.

Ответственность также несут агенты. Официально интересы вратаря представляет его отец Алексей. "Реал" - один из лучших клубов мира. Не следует надеяться, что после УПЛ можно реально на что-то претендовать в Мадриде. Нужно развивать карьеру через аренды, где была бы стабильная игровая практика. Никто не будет развивать чужого вратаря, который уйдет через год. Речь могла сначала идти о клубах сегунды - второго по силе дивизиона Испании , потом - возможность играть уже в Ла Лиге. Лунин сразу хотел играть на высоком уровне. За два с половиной года Андрей сыграл в Испании только 26 матчей. Это меньше, чем в последнем сезоне в "Заре".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда Яремчук покинет "Гент"

Карьера любого футболиста должна развиваться постепенно. В свое время 17-летний Максим Коваль из запорожского "Металлурга" сразу перешел в киевское "Динамо". Ничего хорошего из этого не получилось. Ситуация во многом схожа с Луниным. "Реал" -это престиж, большие деньги, но они не формируют молодых игроков. "Сливочные" имеют возможность покупать лучших игроков в мире. Кейлор Навес и Куртуа были лучшими вратарями Кубка мира - 2014 и 2018. Жить в Мадриде - комфортно и престижно. Получать €30 тысяч в неделю и ни в чем себе не отказывать - хорошо. Но к футболу это не имеет никакого отношения. Вместо команд, которые умеют работать с молодыми игроками, Лунин и его агенты выбрали деньги. За время в Испании украинский вратарь почти ничего не получил в прогрессе. Сейчас его место в сборной под вопросом, так как Георгий Бущан и Анатолий Трубин имеют постоянную практику в "Динамо" и "Шахтере".

Но главная проблема в самом Лунине. Он не готов к роли второго вратаря "Реала"

Но главная проблема в самом Лунине. Он не готов к роли второго вратаря "Реала". Украинский голкипер требует доверия и игровой практики. В "Днепре" и "Зари" он не имел никакой конкуренции. Тогдашний наставник луганчан Юрий Вернидуб, понимая, что на Лунине можно заработать,быстро убрал из команды опытного Алексея Шевченко. На молодежный Кубок мира-2019 Андрей поехал, не проведя ни одного матча в квалификации. Такое отношение вылазит боком уже в зарубежной карьере. Лунин не выиграл конкуренцию у "Леганесе" и "Вальядолиде".

Позиция запасного вратаря "Реала" предусматривает выступления в ограниченном количестве матчей за сезон. Просто быть заменой для основного вратаря. Это не путь для голкипера, который еще не прошел своего становления. Нужно стабильно играть. Вылет из Кубка Испании уменьшает дальнейшей игровой практики Лунин в этом сезоне. Спасти ситуацию, а этого бы не хотелось такой ценой, могут только травма или коронавирус у Куртуа. Но летом все равно нужно искать клуб для полноценной аренды с перспективой игровой практики.

Летом 2018-го "Реал" заплатил "Заре" за Лунина 8 млн. евро.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лунин в "Реале" попал в безысходное положение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства

Побили рекорд The Beatles та Pink Floyd

Началось восстание против русской власти

Офицер совершил покушение на главу государства

Бандере дали звание Герой Украины

Умерла королека

Акт Злуки: осуществились мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины

Рада провозгласила независимость

Самое читаемое
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
8
 Просмотров: 17982
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 16794
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
14
 Просмотров: 14886
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали Просмотров: 14337
&quot;Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает&quot;
"Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает" Просмотров: 11034
Спорт
"Динамо" покинет НСК "Олимпийский" - СМИ
"Динамо" покинет НСК "Олимпийский" - СМИ Просмотров: 891
"Манчестер Сити" потерял своего лидера
"Манчестер Сити" потерял своего лидера Просмотров: 270
Зидан заболел коронавирусом
Зидан заболел коронавирусом Просмотров: 99
"Челси" определился с заменой Лэмпарду
"Челси" определился с заменой Лэмпарду Просмотров: 396
Дудченко был в шаге от медали на этапе Кубка мира по биатлону
Дудченко был в шаге от медали на этапе Кубка мира по биатлону Просмотров: 153
Больше всего комментируют
4
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
1
Времена Януковича возвращаются. Зеленский разочаровал - Сенцов
1
Россия хочет рассмотреть в ПАСЕ дебаты по "языковому закону" в Украине
Голосов: 1099
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть