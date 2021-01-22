Лунин в "Реале" попал в безысходное положение

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: УАФ

В матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский "Реал" уступил в гостях представителю 3-го по силе дивизиона Испании "Алькояно". Этот матч стал дебютным для вратаря сборной Украины 21-летнего Андрея Лунина. В обоих случаях украинский голкипер не выручил свою команду. Хозяева забивали из пределов вратарской. Лунин не лучшим образом сыграл на выходе.

Провал Андрея не стал неожиданностью. Лунину без игровой практики трудно иметь хоть какую-то игровую форму. Его первый матч за "Овьедо" в начале 2020 года завершился не меньшим провалом. Украинский вратарь не разобрался с защитником, кто должен играть с мячом.

Товарищеский матч против сборной Польши в конце прошлого года завершился не меньшим фиаско. Лунин подарил мяч сопернику за пределами штрафной. Наказание последовало мгновенно.

Товарищеский матч против сборной Польши в конце прошлого года завершился не меньшим фиаско. Лунин подарил мяч сопернику за пределами штрафной

Часть вины за такую ​​ситуацию бесспорно лежит на главном тренере "Реала" Зинедине Зидане. Француз никак не поддерживает игровой ритм украинца. Лунин в первой части сезона не сыграл ни одного матча за "сливочных". Тибо Куртуа имеет подавляющую поддержку от наставника команды. Даже когда бельгийский вратарь ошибается, или нуждается в отдыхе, то все равно Лунин не получает игровое время. Никто в футболе не застрахован от травм. Если у Куртуа возникнут проблемы со здоровьем, то Зидану нужно будет ставить неготового Лунина. Французский наставник должен понимать все риски доверия только к одному вратарю.

Ответственность также несут агенты. Официально интересы вратаря представляет его отец Алексей. "Реал" - один из лучших клубов мира. Не следует надеяться, что после УПЛ можно реально на что-то претендовать в Мадриде. Нужно развивать карьеру через аренды, где была бы стабильная игровая практика. Никто не будет развивать чужого вратаря, который уйдет через год. Речь могла сначала идти о клубах сегунды - второго по силе дивизиона Испании , потом - возможность играть уже в Ла Лиге. Лунин сразу хотел играть на высоком уровне. За два с половиной года Андрей сыграл в Испании только 26 матчей. Это меньше, чем в последнем сезоне в "Заре".

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Карьера любого футболиста должна развиваться постепенно. В свое время 17-летний Максим Коваль из запорожского "Металлурга" сразу перешел в киевское "Динамо". Ничего хорошего из этого не получилось. Ситуация во многом схожа с Луниным. "Реал" -это престиж, большие деньги, но они не формируют молодых игроков. "Сливочные" имеют возможность покупать лучших игроков в мире. Кейлор Навес и Куртуа были лучшими вратарями Кубка мира - 2014 и 2018. Жить в Мадриде - комфортно и престижно. Получать €30 тысяч в неделю и ни в чем себе не отказывать - хорошо. Но к футболу это не имеет никакого отношения. Вместо команд, которые умеют работать с молодыми игроками, Лунин и его агенты выбрали деньги. За время в Испании украинский вратарь почти ничего не получил в прогрессе. Сейчас его место в сборной под вопросом, так как Георгий Бущан и Анатолий Трубин имеют постоянную практику в "Динамо" и "Шахтере".

Но главная проблема в самом Лунине. Он не готов к роли второго вратаря "Реала"

Но главная проблема в самом Лунине. Он не готов к роли второго вратаря "Реала". Украинский голкипер требует доверия и игровой практики. В "Днепре" и "Зари" он не имел никакой конкуренции. Тогдашний наставник луганчан Юрий Вернидуб, понимая, что на Лунине можно заработать,быстро убрал из команды опытного Алексея Шевченко. На молодежный Кубок мира-2019 Андрей поехал, не проведя ни одного матча в квалификации. Такое отношение вылазит боком уже в зарубежной карьере. Лунин не выиграл конкуренцию у "Леганесе" и "Вальядолиде".

Позиция запасного вратаря "Реала" предусматривает выступления в ограниченном количестве матчей за сезон. Просто быть заменой для основного вратаря. Это не путь для голкипера, который еще не прошел своего становления. Нужно стабильно играть. Вылет из Кубка Испании уменьшает дальнейшей игровой практики Лунин в этом сезоне. Спасти ситуацию, а этого бы не хотелось такой ценой, могут только травма или коронавирус у Куртуа. Но летом все равно нужно искать клуб для полноценной аренды с перспективой игровой практики.

Летом 2018-го "Реал" заплатил "Заре" за Лунина 8 млн. евро.