Лунин с "Реалом" стал победителем Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании-2022.

В решающем матче "сливочные" одолели "Атлетик" -2:0.

В первом тайме вперед команда Карло Анчелотти вывел Лука Модрича после передачи Родриго.

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В начале второго тайма Карим Бензема реализовал пенальти.

В конце встречи судья определил пенальти в ворота Реала и удалил Эдера Милитао с поля. Но Рауль Гарсия не смог переиграть Тибо Куртуа.

Автор: Instagram.com/lunin_andrey

В составе "Реала" обладателем Суперкубка Испании стал украинский вратарь Андрей Лунин, весь матч проведший в запасе.

Этот Суперкубок стал для Реала 12-м в истории. Впереди по этому показателю только "Барселона", у которой 13 трофеев. Атлетик становился обладателем Суперкубка трижды.

В прошлом сезоне "Реал" занял второе место в Примере. "Атлетик" защищал право владеть Суперкубком.