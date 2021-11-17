Лунин может во второй раз сыграть за "Реал"

Фото: Real Madrid CF

Вратарь сборной Бельгии и мадридского "Реала" Тибо Куртуа досрочно покинул расположение национальной команды из-за проблем со здоровьем.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти предупредил украинского голкипера Андрея Лунина, что тот может получить игровое время в ближайшем матче Примеры, сообщает DefensaCentral.

"Королевский клуб" сыграет с "Гранадой" уже в это воскресенье, 21-го августа в 17:15.

По информации близких к команде источников, бельгийский вратарь скорее всего будет готов сыграть в этой встрече, но итальянский специалист хочет быть готов к любому развитию событий.

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Лунин еще ни разу не выходил в матчах испанского чемпионата в футболке мадридцев. За последние полтора сезона на его счету лишь одна игра в Кубке Испании против "Мелильи". Из-за этого он потерял место в сборной Украины.