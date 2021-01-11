Лукашенко убеждает руководителя хоккея провести чемпионат мира в Минске

Лукашенко надеется провести мировое первенство в Минске. Фото ТАСС

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прилетел в Минск, чтобы обсудить перспективы запланированного в мае этого года в Беларуси и Латвии хоккейного чемпионата мира, сообщает "Радио Свобода".

"Как президента Федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни в каких вопросах у нас нет и не будет — ни от коронавируса, ни с точки зрения политической или физической безопасности людей, живущих здесь и приезжающих к нам как гости", — цитирует БелТА Лукашенко.

Взгляд самого руководителя Международной федерации хоккея на перспективы турнира в Минске государственные СМИ не приводят.

Ранее Рене Фазель неоднократно заявлял, что приложит все усилия, чтобы чемпионат мира по хоккею состоялся, как и планировалось, в Минске и Риге. Он анонсировал, что окончательное решение будет озвучено в конце января.

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Ранее руководство Латвии заявило, что не собирается быть соорганизатором турнира со страной, где нарушаются элементарные права человека, а в тюрьмах остаются более полутора сотен политзаключенных.