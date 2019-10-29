Лучший бомбардир "Динамо" шокировал состоянием бутс

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин выходит на поле в обуви, состояние которой очень далеко от идеального. Об этом пишет "Футбол 24".

На носке бутса уже полностью стерлось покрытие, а подошва может оторваться от основной части. Именно в таких бутсах Беседин вышел на матч 12-го тура УПЛ против "Карпат", в котором не смог отличиться голом.

Артем Беседин является лучшим бомбардиром "Динамо" в УПЛ с 5 голами.

Автор: Социальные сети

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В УПЛ "Динамо" занимает 2-е место. Отставание от "Шахтера" составляет 10 очков. Следующую игру "динамовцы" проведут 30 октября в рамках Кубка Украины против "Шахтера".