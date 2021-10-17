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воскресенье, 17 октября 2021 10:22

Луческу жестко раскритиковал Супрягу

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Луческу жестко раскритиковал Супрягу
Луческу не может реанимировать карьеру Супряги. Фото: "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу остался недоволен действиями форварда команды Владислава Супряги в матче 11-го тура со "Львовом" (4:1). Уже в первом тайме Луческу заменил нападающего.

Недовольство тренера вызвали действия Супряги уже в начале встречи, когда он не попал в пустые ворота. А на 30-й минуте форвард нарушил правила. С этого штрафного началась атака соперника, которая привела к пенальти.

После матча Луческу заявил, что Супряге необходимо подумать о своей игре.

"Но он должен понимать, что профессиональный футбол – это и большой характер, и внимание, и концентрация. Из этой замены он должен сделать выводы. Это жизненный урок профессиональному футболисту", – сказал Луческу .

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Владислав Супряга является чемпионом мира среди 20-летних. В финальном матче из Северной Кореей (3:1) он забил дважды. Летом на него претендовали несколько итальянских клубов.

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