Луческу рассказал, почему Малиновский не смог заиграть в "Шахтере"

Руслан Малиновский не смог заиграть в "Шахтере". Фото: ФК "Шахтер"

Лидер сборной Украины 27-летний Руслан Малиновский не смог пробиться в основу "Шахтера" из-за высокой конкуренции в составе.

Малиновского отпустили набираться опыта в другие команды ради прогресса, рассказал тогдашний наставник "горняков" Мирча Луческу.

"Молодым парнем Малиновский играл у меня в "Шахтере" на товарищеском турнире в Бразилии. Но пробиться в состав тогда ему было нереально. Мы отдали Руслана в аренду в "Зарю". Оттуда его позвали в Бельгию. Я сказал: "Поезжай, без вопросов", - сказал Луческу в интервью "Спорт Экспресс"

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Руслан Малиновский является воспитанником "Шахтера", но не провел ни одного матча за 1-ю команду "горняков". Выступал в аренде за "Севастополь" и "Зарю". В 2015 году перешел в "Гент", а в 2019-м в "Аталанту". Малиновский является одним из лидеров сборной Украины.